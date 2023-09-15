Хозяин дома на Airbnb изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть лет

Хозяин дома на Airbnb дважды изнасиловал туристку, убиравшую его жилье за деньги

Хозяин дома на платформе для бронирования Airbnb дважды изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть с половиной лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По решению суда 46-летний Джеймс Литгоу (James Lithgow) сможет получить право на условно-досрочное освобождение лишь через четыре года. Сам он отрицает вину и заявляет, что секс произошел по обоюдному согласию.

По данным следствия, 19-летняя пострадавшая приехала в австралийский город Холс-Гэп с парнем для отдыха, но решила заработать немного денег. Она нашла вакансию по уборке дома Литгоу и отправилась к нему. Там владелец жилья угостил девушку вином, после чего отвел в фургон возле дома и подверг сексуальному насилию.

После случившегося пострадавшая сразу позвонила своему парню и вместе с ним обратилась в полицию.

Ранее другая девушка отправилась в поход к водопаду Дангари в Индии с двумя мужчинами, одного из которых знала. Они изнасиловали туристку и пригрозили расправой, если она расскажет кому-то о случившемся.

