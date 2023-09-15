Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:24, 15 сентября 2023Путешествия

Хозяин дома на Airbnb изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть лет

Хозяин дома на Airbnb дважды изнасиловал туристку, убиравшую его жилье за деньги

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Хозяин дома на платформе для бронирования Airbnb дважды изнасиловал туристку и угодил в тюрьму на шесть с половиной лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По решению суда 46-летний Джеймс Литгоу (James Lithgow) сможет получить право на условно-досрочное освобождение лишь через четыре года. Сам он отрицает вину и заявляет, что секс произошел по обоюдному согласию.

По данным следствия, 19-летняя пострадавшая приехала в австралийский город Холс-Гэп с парнем для отдыха, но решила заработать немного денег. Она нашла вакансию по уборке дома Литгоу и отправилась к нему. Там владелец жилья угостил девушку вином, после чего отвел в фургон возле дома и подверг сексуальному насилию.

После случившегося пострадавшая сразу позвонила своему парню и вместе с ним обратилась в полицию.

Ранее другая девушка отправилась в поход к водопаду Дангари в Индии с двумя мужчинами, одного из которых знала. Они изнасиловали туристку и пригрозили расправой, если она расскажет кому-то о случившемся.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Генерал Суровикин объявился в Африке

    У россиян появилась возможность узнать оценку своей машины онлайн

    Набиуллина назвала причину ускоренных темпов роста ипотеки

    В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию

    Пригожина включили в список самых влиятельных евреев года

    Центробанк заявил о неэффективности обязательной продажи выручки экспортерами

    Обстрел ВСУ повредил фельдшерско-акушерский пункт в Курской области

    Финляндия запретила ввоз российских авто и через финско-норвежскую границу

    В российском регионе женщина убила двух детей и покончила с собой

    В России оценили последствия возможного объявления войны Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости