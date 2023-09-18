МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

В Приморье МВД и СК начали проверку сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

МВД и Следственный комитет (СК) начали служебную проверку по факту пьяного скандала с участием своих сотрудниц в одном из ресторанов Приморского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, две сестры-близняшки, работающие в правоохранительных органах, пытались попасть в заведение Большого Камня в состоянии алкогольного опьянения. После того, как охранник отказался пропустить женщин внутрь, одна из них начала угрожать приездом дежурной части, называя мужчину мусором и размахивая удостоверением.

Как стало известно Shot, обе сестры занимают руководящие должности. Одна из них работает начальником территориального отдела следственного управления СК по Приморскому краю, а другая — начальницей отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО «Большекаменский».

