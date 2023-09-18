В МВД прокомментировали скандал с полицейскими в ресторане российского города

МВД: героиня ролика с пьяным скандалом в ресторане Приморья не служит в полиции

МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

Начало событий в новости МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

Участница пьяного скандала в ресторане приморского города Большой Камень, попавшая на видео, не служит в полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Ролик якобы с участием начальницы отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Большекаменский» был распространен в соцсетях, однако конфликтующая с охранниками женщина сотрудником полиции не является.

Тем не менее ее спутница оказалась следователем территориального ОВД. В связи с этим в отношении нее МВД проводит служебную проверку, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее 18 сентября сообщалось, что две пьяные сестры-близнеца, работающие в правоохранительных органах, пытались попасть в ресторан. Однако охранник отказался их впускать, и тогда женщины начали скандалить. Одна из них угрожала, что приедут силовики, обзывала мужчину «мусором» и размахивала удостоверением полицейского.