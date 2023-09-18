В России резко вырос спрос на аренду дач

«Авито»: спрос на аренду загородной недвижимости в России вырос на 44 %

По итогам июня-августа спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в России вырос на 44 процента в годовом выражении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании «Авито Недвижимость».

За этот период времени число доступных вариантов для аренды увеличилось на 23 процента, а средняя стоимость — на 25 процентов, до пяти тысяч рублей в сутки, уточнили эксперты. В компании Ostrovok.ru добавили, что по итогам лета на загородные апартаменты пришлось 18 процентов от суммарного числа бронирований. За год показатель вырос на три процента.

Ранее в компании «Авито Недвижимость» сообщали о резком подорожании загородных домов на российском рынке. По итогам первого квартала 2023-го средний прирост стоимости подобных объектов составил 28 процентов в годовом выражении, до 3,2 миллиона рублей. За это время дачи в среднем по стране подорожали на 16,7 процента, до 700 тысяч рублей. Цены же на коттеджи и таунхаусы увеличились на 9,6 и 8,4 процента — до 9,09 миллиона и 8 миллионов рублей соответственно.