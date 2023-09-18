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10:43, 18 сентября 2023Из жизни

Мужчина одновременно женился на семи невестах и отказался останавливаться

The Black Examiner: в Уганде бизнесмен сыграл свадьбу с семью невестами

Фото: Sandy Millar / Unsplash

43-летний бизнесмен из Уганды сыграл свадьбу с семью женщинами одновременно и привлек внимание местных жителей. Об этом сообщает The Black Examiner.

Хабиб Нсиконнене, проживающий в районе Накифума, округ Муконо, женился 10 сентября. Перед церемонией бракосочетания мужчина отправил возлюбленных в салоны красоты. Затем гости и молодожены прибыли на место проведения церемонии бракосочетания на 40 машинах и 30 мотоциклах. После того как две Аиши, Рашида, Фатума, Шанифа, Мариам, Зайна и Хабиб обменялись брачными клятвами, они отправились в торжественное шествие, возглавляемое велосипедистами на транспортных средствах бода-бода.

Жених родился в семье с традицией многоженства. Он рассказал, что у его деда было шесть жен, которые уживались в одном доме, а у отца — четыре. Отмечается, что Хабиб нарушил правило о многоженстве, согласно которому мусульманину запрещается состоять в браке с более чем с четырьмя женщинами одновременно. Мужчина заявил, что его решение связанно с крепкими отношениями с каждой из возлюбленных. Он отказался останавливаться в поиске новых невест, подчеркнув, что в будущем в его семье могут появиться новые женщины.

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Многие местные жители пришли в восторг, узнав о свадьбе Хабиба, и назвали ее историческим событием для Накифумы. «За свои 57 лет я никогда не видел ничего подобного», — заявил один из них.

Ранее сообщалось, что 28-летний массажист из США женился на десяти невестах одновременно. По словам мужчины, невесты говорят на нескольких языках и отличаются характерами.

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    Алиса Удовик
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