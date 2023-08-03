Мужчина устроил свадьбу с десятью невестами

New York Post: в США массажист женился одновременно на десяти невестах

28-летний массажист из американского города Нью-Йорк «женился» на десяти невестах одновременно. Об этом сообщает New York Post.

Массажист Эммануэль Ластин опубликовал в TikTok ролик со своей неофициальной свадьбы. На кадрах видно, как девять невест в белом нижнем белье стоят вокруг жениха, а десятая сидит на его колене, позируя для фото. Влюбленные сделали снимки в беседке. Где именно прошла свадебная церемония, не уточняется.

По словам мужчины, невесты говорят на нескольких языках и отличаются характерами. «Единственное, что нас всех связывает, — это любовь и положительная энергия», — утверждает он.

Ластин регулярно публикует в социальных сетях ролики, в которых делает массаж своим возлюбленным. «Я пытаюсь показать женщинам, что именно этого вы все заслуживаете. Это то, что женщины заслуживают от мужчин, от кого бы то ни было», — говорит он.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали мужчину, который выдавал себя за врача и тайком женился на 15 женщинах с хорошим образованием и успешной карьерой. Четыре из них родили от него детей.