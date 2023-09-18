Турист занялся сексом во дворе жилого дома на Бали и попал на камеры

CNN: турист занялся сексом с индонезийкой на Бали и привлек внимание полиции

Турист занялся сексом с индонезийкой во дворе жилого дома на Бали и попал на камеры видеонаблюдения. Ролик привлек внимание местной полиции, сообщил канал CNN Indonesia.

Инцидент произошел ночью 9 сентября в прибрежном городе Керобокан. Владелец частного дома услышал лай собаки на улице и подумал, что кто-то опять испражняется в его дворе, но застал иностранца за половым актом с местной женщиной. По словам очевидца, в тот момент двое влюбленных испугались и скрылись.

«Фасад дома хорошо освещен, свет горел. Постоянно включено видеонаблюдение, ворота на висячем замке. Но они смело перепрыгнули через забор», — процитировал его портал Detik.com.

Местный житель добавил, что ему регулярно приходится терпеть туристов, которые мочатся перед его домом, так что он обратился с жалобой в полицию. Правоохранители начали расследование. По данным журналистов, если нарушителей поймают, им грозит почти три года тюрьмы за непристойное поведение.

Ранее пассажиры самолета EasyJet занялись сексом в туалете на борту и попали на видео. По прилете на Ибицу самолет встретила полиция, однако об аресте не сообщалось.