Сообщение о контрактах Минобороны с тяжелобольными не подтвердилось

Сообщение о контрактах МО с лицами из категории «Д» оказалось недостоверным

Сообщение о том, что граждане с олигофренией, шизофренией и другими тяжелыми заболеваниями смогут заключать контракт на военную службу с Министерством обороны России, оказалось недостоверным.

14 сентября Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на приказ министра обороны Сергея Шойгу написал, что контракт на службу в армии России смогут заключать люди с тяжелыми заболеваниями. «В перечень не вошло огромное количество заболеваний, подпадающих даже под категорию "Д". Например, шизофрения, порок сердца, умственная отсталость (олигофрения), врожденные венерические заболевания, полная потеря слуха, заболевания крови и другие болезни», — говорится в сообщении.

На самом деле граждане с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) не могут заключить контракт с Минобороны, поэтому в приказе Шойгу они не указаны.

Новый документ лишь дополняет закон, предусматривающий возможность признанным ограниченно годными к военной службе гражданам (категория «В») поступать на службу по контракту. Перечень заболеваний в нем уточняет, с какими заболеваниями добровольца с категорией здоровья «В» не возьмут на службу в армии.

Информация о том, что Минобороны будет заключать контракты на службу с больными олигофренией, шизофренией, потерей слуха и другими тяжелыми заболеваниями, не распространилась в СМИ. Большинство медиа верно интерпретировали приказ Шойгу.

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