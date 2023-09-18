Россиянин вынес полмиллиарда рублей из кооператива «Народный» и получил 12 лет

Александр Великий получил 12 лет за разбойное нападение на кооператив «Народный»

Суд приговорил к 12 годам строгого режима 41-летнего Александра Великого, совершившего разбойное нападение на офис кредитно-потребительского кооператива «Народный». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Мужчина осужден по подпунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере с незаконным проникновением в помещение, организованный группой») и части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы организованной группой с применением оружия») УК РФ.

По данным ведомства, все произошло в июле 2018 года. Преступная группа в составе Великого переоделась в одежду с символикой одной из российских спецслужб и под видом обыска ворвалась в офис кооператива. Там они в течение двух часов незаконно удерживали сотрудников организации, нанося им побои и угрожая применением насилия, а после похитили имущество и деньги на общую сумму не менее 484 миллионов рублей. Затем злоумышленники скрылись.

Спустя некоторое время уголовное дело в отношении Великого было выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в международный розыск. В июле 2020 года преступника задержали на территории Германии, а через восемь месяцев он был экстрадирован в Россию.