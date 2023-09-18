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08:59, 18 сентября 2023Россия

Виадук рухнул на российскую федеральную трассу из-за самосвала

Под Владивостоком самосвал задел виадук, сооружение упало и перекрыло трассу

В пригороде Владивостока самосвал с открытым кузовом сбил виадук, который впоследствии рухнул на федеральную трассу и полностью перекрыл ее. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы сообщили, что водитель грузовика забыл опустить кузов и снес сооружение. Предварительно, в этот момент на виадуке никого не было. Водитель фуры в настоящее время ожидает врачей.

Из-за падения моста оказалась полностью перекрыта федеральная трасса — проезд по ней возможен только по тротуару из города. На опубликованных с места ЧП кадрах виден мост, лежащий на магистрали, а также кузов самосвала, который задел сооружение.

Ранее автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края упал во время дождей. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note. Машина с водителем и одним пассажиром в салоне провалилась в место разлома, люди не пострадали.

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    Анастасия Шейкина
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