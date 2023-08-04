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04:36, 4 августа 2023Россия

В российском регионе рухнул мост с проезжавшим по нему автомобилем

Прокуратура: в Приморье обрушился мост с проезжавшим по нему автомобилем

Фото: прокуратура Приморья / Telegram-канал РИА Новости

Автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края рухнул во время дождей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры российского региона.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 августа, на 6 км автомобильной дороги «Подъезд к селу Иннокентьевка». В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль Nissan Note. Машина с водителем и одним пассажиром в салоне упала в место разлома, люди не пострадали.

На место выехал Лесозаводский межрайонный прокурор для установления обстоятельств произошедшего и координации работы правоохранителей. На месте круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создается временный объезд. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями.

На Приморский край обрушились сильные дожди. В результате в некоторых районах региона выпало более 20 миллиметров осадков. Из-за сложных погодных условий на объездной трассе Владивостока ввели ограничения для движения транспорта. Во Владивостоке открыли ливневые канализации, на данный момент вода успевает сходить.

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    Марина Совина
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