Группировка «Восток» уничтожила две разведывательные и одну штурмовую группы ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные на южнодонецком направлении уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу Вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Приютного. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, российские военные пресекли выход группы пехоты ВСУ в направлении Старомайорского и сорвали ротацию подразделений украинской армии севернее Никольского. «Противник понес [потери] в живой силе и технике», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Подразделения группировки войск «Восток» при взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток подавили атаки противника в районах населенных пунктов Староймайское и Приютное.

