Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:52, 18 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о проблемах при покупке земли

Garnet: при покупке земельного участка есть риск запрета на строительство дома

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

При покупке земельного участка россияне могут столкнуться с проблемами — например, он может оказаться непригодным для строительства дома. О рисках приобретения земли россиян предупредила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт пояснила, что участок должен быть оформлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — во всех других случаях жилой дом на нем возводить нельзя. Земля другой категории потребует огромных затрат на переоформление, уточнила Позднякова.

Распространенными сложностями специалистка также назвала старые коммуникации или полное их отсутствие. «Во избежание дополнительных затрат и потери времени, лучше обращать внимание на такие вещи изначально», — отметила эксперт.

Позднякова добавила, что часто продавец сам не знает или умалчивает о том, что у него проблемный объект. Обычно это происходит в ситуациях, когда границы территории накладываются на границы участков соседей или мест общего пользования.

«Для того чтобы избежать проблем, постарайтесь подробно продумать все эти моменты и нюансы, лишь затем вступать в переговоры и заключение каких-либо договоров и сделок. В целом, обезопасить себя и избежать проблем можно только тщательно проверив документы», — посоветовала специалистка.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при продаже вторичных квартир. Главным фактором, который мешает быстро реализовать такую недвижимость, оказалась неправильная оценка ее стоимости. В компании предупредили, что погрешность в выставленной цене за жилье приведет к бесконечному количеству звонков от риелторов и стажеров различных агентств.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

    Украинский снаряд попал в дом 82-летней россиянки

    Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

    Стало известно о бойкоте Польши, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

    Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости