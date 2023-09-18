Россиян предупредили о проблемах при покупке земли

Garnet: при покупке земельного участка есть риск запрета на строительство дома

При покупке земельного участка россияне могут столкнуться с проблемами — например, он может оказаться непригодным для строительства дома. О рисках приобретения земли россиян предупредила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт пояснила, что участок должен быть оформлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — во всех других случаях жилой дом на нем возводить нельзя. Земля другой категории потребует огромных затрат на переоформление, уточнила Позднякова.

Распространенными сложностями специалистка также назвала старые коммуникации или полное их отсутствие. «Во избежание дополнительных затрат и потери времени, лучше обращать внимание на такие вещи изначально», — отметила эксперт.

Позднякова добавила, что часто продавец сам не знает или умалчивает о том, что у него проблемный объект. Обычно это происходит в ситуациях, когда границы территории накладываются на границы участков соседей или мест общего пользования.

«Для того чтобы избежать проблем, постарайтесь подробно продумать все эти моменты и нюансы, лишь затем вступать в переговоры и заключение каких-либо договоров и сделок. В целом, обезопасить себя и избежать проблем можно только тщательно проверив документы», — посоветовала специалистка.

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