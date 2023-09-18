В России предложили ужесточить продажу энергетиков

Депутат Хамзаев: необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

В России предложили ужесточить торговлю энергетическими напитками. Вопрос о повсеместном запрете продажи энергетиков несовершеннолетним поднял депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует более чем в 20 субъектах России, в том числе в Санкт-Петербурге и Казани. Однако эти меры должны ввести на федеральном уровне, заявил Хамзаев.

«Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может», — пояснил депутат. Поднять вопрос о запрете он пообещал в осеннюю сессию.

Инициатива Хамзаева — не первая попытка ограничить употребление энергетиков в России. В 2013 году депутат от «Единой России» Виктор Звагельский предложил запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям, а также их реализацию в детских, образовательных и медицинских организациях и прилегающих к ним территориях. Он объяснил инициативу тем, что несовершеннолетние потребляют энергетики в «неумеренных количествах», нанося вред молодому организму.

Полностью запретить производство и продажу «энергетиков» в России предложили депутаты ЛДПР в 2012 году. В марте 2013 года депутаты от «Справедливой России» и «Единой России» предложили запретить реализацию напитков с содержанием кофеина и алкоголя (от 1,2 до 12 процентов). Однако запрет продажи энергетиков с содержанием алкоголя вступил в силу лишь с 2018 года.