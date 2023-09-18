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12:14, 18 сентября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Кремль не дает справок о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, администрация главы государства не располагает никакой информацией по данному вопросу.

«В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего сказать», — пояснил представитель Кремля.

Помимо того, Песков заявил, что никаких встреч главы Чечни с президентом России Владимиром Путиным не было.

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. В свою очередь, Кадыров выложил видео с прогулки, заявив, что находится в нормальном состоянии. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — подписал пост Кадыров.

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    Никита Абрамов
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