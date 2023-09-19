Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

В Москве полиция задержала мужчину, который обманул пенсионерку на 2 млн рублей

В Москве полиция задержала 25-летнего приезжего, который обманул 73-летнюю пенсионерку и получил от нее более двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, пенсионерке на сотовый телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что в одно из отделений пришел мужчина и предоставил доверенность на недвижимость и деньги женщины. После этого ей позвонил другой человек, заявивший, что он следователь. Мужчина сказал, что москвичку пытаются обмануть аферисты. Он убедил женщину снять все накопления и передать их «сотруднику банка», который приедет к ней домой и отвезет их в банк, где положит на «безопасный счет».

Пострадавшая поверила и передала задержанному более двух миллионов рублей. Эти деньги он отдал подельникам и получил вознаграждение.

Ранее телефонные мошенники обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей.