Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 19 сентября 2023Силовые структуры

Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

В Москве полиция задержала мужчину, который обманул пенсионерку на 2 млн рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве полиция задержала 25-летнего приезжего, который обманул 73-летнюю пенсионерку и получил от нее более двух миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, пенсионерке на сотовый телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что в одно из отделений пришел мужчина и предоставил доверенность на недвижимость и деньги женщины. После этого ей позвонил другой человек, заявивший, что он следователь. Мужчина сказал, что москвичку пытаются обмануть аферисты. Он убедил женщину снять все накопления и передать их «сотруднику банка», который приедет к ней домой и отвезет их в банк, где положит на «безопасный счет».

Пострадавшая поверила и передала задержанному более двух миллионов рублей. Эти деньги он отдал подельникам и получил вознаграждение.

Ранее телефонные мошенники обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера Владимира Понькина на два миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

    Россияне массово устремились в Китай

    Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

    Вратарь сборной России объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Приезжий обманул московскую пенсионерку на два миллиона рублей и был задержан

    Эстония отказалась принимать высылаемых из Латвии россиян

    Генерал ФСБ назвал главную особенность украинских вербовщиков

    Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала

    Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости