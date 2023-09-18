Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:59, 18 сентября 2023Силовые структуры

Выступавший перед Папой Римским российский дирижер потерял миллионы рублей

Аферисты обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера на 2 млн рублей

Фото: Kai Pilger / Reuters

Телефонные мошенники обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера Владимира Понькина на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на прошлой неделе во время командировки в Нижний Новгород мужчине позвонили «сотрудники Центробанка России». Они убедили дирижера перевести деньги на «безопасный счет». Злоумышленники действовали по известной схеме, говоря, что все сбережения скоро украдут и спасет именно этот «безопасный счет».

Когда Понькин поверил, ему также сказали взять кредит. Мужчина сделал это в местных отделениях банков. Когда дирижер понял, что его обманули, то обратился в полицию, где рассказал, что из-за своего плотного графика просто не знал о таких видах обмана. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Карталах в Челябинской области мошенники убедили 56-летнюю местную жительницу в том, что ей досталось наследство, а для его получения необходимо перевести им около одного миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

    Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

    Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

    Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости