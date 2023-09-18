Выступавший перед Папой Римским российский дирижер потерял миллионы рублей

Аферисты обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера на 2 млн рублей

Телефонные мошенники обманули выступавшего перед Папой Римским дирижера Владимира Понькина на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на прошлой неделе во время командировки в Нижний Новгород мужчине позвонили «сотрудники Центробанка России». Они убедили дирижера перевести деньги на «безопасный счет». Злоумышленники действовали по известной схеме, говоря, что все сбережения скоро украдут и спасет именно этот «безопасный счет».

Когда Понькин поверил, ему также сказали взять кредит. Мужчина сделал это в местных отделениях банков. Когда дирижер понял, что его обманули, то обратился в полицию, где рассказал, что из-за своего плотного графика просто не знал о таких видах обмана. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Карталах в Челябинской области мошенники убедили 56-летнюю местную жительницу в том, что ей досталось наследство, а для его получения необходимо перевести им около одного миллиона рублей.