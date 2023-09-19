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14:05, 19 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России заявили о продолжении работы миротворцев в Нагорном Карабахе

МИД: миротворцы России продолжают выполнять задачи в Нагорном Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В настоящее время миротворческий контингент продолжает выполнять все поставленные задачи в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет РИА Новости.

По ее словам, миротворцы продолжают действовать в регионе даже в свете проводимых Азербайджаном «антитеррористических мероприятий». В Москве также надеются, что все стороны будут готовы безоговорочно обеспечить безопасность контингента в Нагорном Карабахе.

«Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — указала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России также отреагировала на деятельность Еревана. Захарова утверждала, что сегодня Армения создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России.

Незадолго до этого в России также заявили о необходимости загасить новый конфликт в Карабахе. По мнению парламентария Алексея Чепы, сейчас все еще существуют силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе. В свою очередь, жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об артобстреле окраин города.

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