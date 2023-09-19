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19:16, 19 сентября 2023Силовые структуры

Украинский военный обстрелял дом из гранатомета и получил 14 лет колонии

В ЛНР суд приговорил к 14 годам украинского военного за обстрел многоэтажки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военного отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игоря Безпятого за обстрел многоэтажки в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Подсудимый признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

По данным следствия, 10 мая 2022 года Безпятый выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома на улице Лисичанской. В результате взрыва были повреждены окна и стены квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима украинского военного Дениса Заеца за обстрел из противотанкового гранатомета жилого дома на улице Гагарина в Северодонецке.

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    Варвара Митина
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