Украинский военный обстрелял дом из гранатомета и получил 14 лет колонии

В ЛНР суд приговорил к 14 годам украинского военного за обстрел многоэтажки

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии строгого режима военного отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игоря Безпятого за обстрел многоэтажки в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Подсудимый признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

По данным следствия, 10 мая 2022 года Безпятый выстрелил из закрепленного на автомате подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома на улице Лисичанской. В результате взрыва были повреждены окна и стены квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии строгого режима украинского военного Дениса Заеца за обстрел из противотанкового гранатомета жилого дома на улице Гагарина в Северодонецке.