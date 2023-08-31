Обстрелявший жилой дом из гранатомета украинский военный получил 15 лет колонии

В ЛНР суд дал 15 лет колонии украинскому военному за обстрел Северодонецка

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Заеца за обстрел из противотанкового гранатомета жилого дома в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Подсудимый из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

По данным следствия, 18 мая 2022 года Заец решил разрушить имущество жителей Северодонецка, поэтому выстрелил из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 в расположенный на улице Гагарина многоквартирный жилой дом. В результате пострадало жилье и имущество жильцов многоэтажки.

Ранее Верховный суд ЛНР вынес аналогичный приговор военному из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александру Новику. Он обстрелял жилой дом в Северодонецке 17 мая 2022 года.