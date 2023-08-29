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20:17, 29 августа 2023Силовые структуры

Обстрелявший жителей ЛНР украинский военный получил 15 лет колонии

В ЛНР суд дал 15 лет колонии украинскому военному за обстрел Северодонецка

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Новика за обстрел из гранатомета жилого дома в Северодонецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Подсудимый из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

Cуд установил, что в Северодонецке 17 мая 2022 года Новик выстрелил из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 в многоквартирный жилой дом на улице Гагарина. В результате взрыва были повреждены жилье и имущество мирных граждан.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил стрелка ВСУ Юрия Кулинича к 17 годам колонии строгого режима за брошенную в 76-летнюю местную жительницу гранату.

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    Любовь Ширижик
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