Украинского военного осудили на 17 лет за бросок гранаты в пенсионерку

Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам стрелка, бросившего гранату в жительницу

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил стрелка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Кулинича к 17 годам колонии строгого режима за бросок гранаты в 76-летнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Кулинича признали виновным по двум статьям, среди которых статья 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ.

По данным следствия, 26 апреля 2022 года служащий по контракту стрелок Кулинич шел мимо заправки в городе Рубежное и услышал негативные высказывания пожилой женщины в адрес украинских военных. Мужчина решил, что она пророссийски настроена, достал противопехотную оборонительную гранату Ф-1, извлек из нее предохранительную чеку и, спрятавшись за угол дома, бросил ее в сторону пенсионерки. Женщина не выжила.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил украинского военного Юрия Босовича к 16 годам колонии строгого режима за обстрел мирных жителей.