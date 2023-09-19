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15:19, 19 сентября 2023Бывший СССР

Захарова напомнила Еревану о позиции Армении по Карабаху

Захарова напомнила о признании Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила об официальном признании Арменией принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипломата.

Таким образом она прокомментировала призыв МИД Армении к Совбезу ООН и российским миротворцам предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе.

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — напомнила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. В повестке заседания — военные действия Азербайджана.

19 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве также заявили об ударах высокоточным оружием по позициям армянских военных в регионе, обвинив Вооруженные силы (ВС) Армении в артиллерийских обстрелах позиций азербайджанских войск.

В Ереване в свою очередь заявили об отсутствии ВС республики в Карабахе, назвав ситуацию на границе стабильной.

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