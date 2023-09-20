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10:55, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянам развеяли три популярных мифа об алкоголе

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, врач-офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли три популярных мифа об алкоголе. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что концентрация алкоголя в организме человека не зависит от того, сколько он съел, хотя многие считают, что еда влияет на этот показатель. По словам врача, концентрация алкоголя в организме зависит только от объема выпитого спиртного. «Еда здесь совершенно ни при чем», — предупредил он россиян.

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Гандельман добавил, что, вопреки распространенному представлению, алкоголь не помогает уснуть. Он, напротив, ухудшает качество сна. Также продукт обладает мочегонным эффектом, и из-за этого человек будет вынужден просыпаться, чтобы сходить в туалет.

Также врачи высказались о том, допустимо ли употреблять одновременно алкоголь разной крепости. «Многие люди действительно имеют такую мысль, что не надо смешивать. На самом же деле (и проведены даже исследования), что повышай не понижай — нет никакой разницы», — объяснил Продеус. Малышева подчеркнула, что значение имеет только количество спирта, попавшего в организм.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказался о неэффективности новой биологически активной добавки, призванной облегчить симптомы похмелья. Он подчеркнул, что избежать такого состояние поможет умеренность в употреблении алкоголя.

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    Мария Большакова
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