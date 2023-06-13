Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Врач оценил эффективность нового средства от опьянения

Доктор Мясников заявил о неэффективности разработанного учеными МФТИ средства от опьянения

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность нового средства от опьянения — биологически активной добавки (БАД), которую разработали ученые Московского физико-технического университета (МФТИ). Его слова приводит НСН.

Мясников заявил, что новая разработка ученых не поможет избежать похмелья. По словам доктора, лучшим средством от опьянения является умеренность.

«Не будет умеренности, никакое средство вам не поможет (...). Сколько этих средств пытались разработать? Какой смысл брать молоток и стучать по новой машине с тем, чтобы изобретать средство, как покрасить капот, не испачкав краской всю машину. Я считаю, что нужно быть просто умеренным», — высказался он.

Телеврач добавил, что «тем, кто не умеет пить, никакие БАДы не помогут».

О том, что ученые МФТИ разработали биологически активную добавку для снятия симптомов опьянения, стало известно 13 июня. Утверждалось, что новое средство позволяет выпившему человеку сохранить трезвость мышления, а также облегчает похмельный синдром.

Ранее Мясников рассказал, как снизить риски возникновения похмелья после застолья. Врач порекомендовал перед торжеством выпить 50 граммов оливкового масла и закусывать алкоголь вареной картошкой.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Наумова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ
    Путин ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации
    Путин назвал долю уничтоженной западной техники от общего числа переданной ВСУ
    56-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте
    Тушу убившей россиянина в Египте акулы выставят в музее
    ФСБ поймала россиянина на незаконной сделке с полутора килограммами золота
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.