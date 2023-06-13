Врач оценил эффективность нового средства от опьянения

Доктор Мясников заявил о неэффективности разработанного учеными МФТИ средства от опьянения

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность нового средства от опьянения — биологически активной добавки (БАД), которую разработали ученые Московского физико-технического университета (МФТИ). Его слова приводит НСН.

Мясников заявил, что новая разработка ученых не поможет избежать похмелья. По словам доктора, лучшим средством от опьянения является умеренность.

«Не будет умеренности, никакое средство вам не поможет (...). Сколько этих средств пытались разработать? Какой смысл брать молоток и стучать по новой машине с тем, чтобы изобретать средство, как покрасить капот, не испачкав краской всю машину. Я считаю, что нужно быть просто умеренным», — высказался он.

Телеврач добавил, что «тем, кто не умеет пить, никакие БАДы не помогут».

О том, что ученые МФТИ разработали биологически активную добавку для снятия симптомов опьянения, стало известно 13 июня. Утверждалось, что новое средство позволяет выпившему человеку сохранить трезвость мышления, а также облегчает похмельный синдром.

Ранее Мясников рассказал, как снизить риски возникновения похмелья после застолья. Врач порекомендовал перед торжеством выпить 50 граммов оливкового масла и закусывать алкоголь вареной картошкой.