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02:24, 13 июня 2023Наука и техника

Российские ученые создали средство от опьянения

«Известия»: ученые МФТИ разработали средство для снятия симптомов опьянения

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали средство, которое позволяет снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления и оставаться в тонусе во время вечеринки. Об этом пишут «Известия».

Препарат представляет собой биологически активную добавку (БАД) к пище и не содержит лекарств. Он улучшает координацию, внимание, память и мыслительные способности выпившего человека, принимать его можно до, после, а также во время употребления алкоголя. Средство будет эффективно также и для облегчения похмельного синдрома, утверждают российские ученые.

В основе препарата — запатентованное сочетание природных аминокислот и сахаров, добавка увеличивает их количество в теле человека. Его создатели предупредили, что средство не избавит от зависимости и других негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Кроме того, разработку нельзя воспринимать как противоядие, которое позволит управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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Доклинические испытания проводили на лабораторных мышах, а затем на группе из 200 добровольцев. Производить средство планируют в виде сыпучего быстрорастворимого порошка, а упаковывать в саше. Стоимость одной пачки из 10 саше, как рассчитывают разработчики, составит порядка 300 рублей. Продавать препарат предполагается в интернете, барах и ресторанах.

Как отметила медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова, преимущество препарата заключается в безопасности для человеческого организма и его хорошей переносимости. БАД защищает нервную систему и помогает быстрее восстанавливать функции головного мозга.

При этом врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с изданием призвал с осторожностью принимать антипохмельный препарат и не переоценивать его действие.

Ранее российские врачи назвали распространенные ошибки, которые совершают люди при похмелье. Одной из них они назвали прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Эта группа лекарств при похмелье повышает давление и увеличивает риски образования тромбов. Также специалисты предостерегли тех, кто столкнулся с этим состоянием, от алкогольных напитков.

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    Марина Совина
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