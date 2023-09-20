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20:42, 20 сентября 2023Мир

В США заявили об оказавшейся «в мире боли» России

Блинкен: Россия оказалась в мире боли из-за конфликта на Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия оказалась в «мире боли» из-за украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«В военном, экономическом и дипломатическом отношениях она [Россия] в гораздо худшем положении, чем была [до конфликта]», — счел Блинкен.

Он также заявил, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы не допустить сближения Москвы с Тегераном и Пхеньяном. «Мы следим и действуем, чтобы попытаться это сорвать, расстроить там, где это возможно», — уточнил американский госсекретарь.

Ранее в сентябре Блинкен заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией в случае, если Москва выступит с подобным предложением.

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