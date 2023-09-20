Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным

Живущая в Испании Исинбаева удалила из соцсетей фотографию с Путиным

Двукратная победительница Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным из своего аккаунта в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На изменения в соцсетях спортсменки обратило внимание издание «Блокнот».

По данным источника, Исинбаева выложила публикацию в ноябре 2017 года. Фото было сделано на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. На кадрах именитая спортсменка что-то объясняет Путину, а сам президент слушает ее и улыбается.

«Я в команде Putin Team», — подписала исчезнувшую публикацию Исинбаева. Отмечается, что фотография была выложена в преддверии президентской гонки, в которой также участвовал Путин. Данной публикацией Исинбаева поддержала кандидатуру Путина на пост президента России.

«Я хотела бы от нее услышать какие-то объяснения, потому что уже пора — ну, правда. Ведь у нее уже не первый случай подобный. В прошлые разы она объясняла. Может быть, ей непросто это давалось — я помню. Но здесь пока объяснений никаких мы не слышали», — прокомментировала действия спортсменки в разговоре с изданием «Подъем» депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Помимо этого, отмечалось, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. Исинбаева также заявила, что считает себя «гражданином мира» и продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).