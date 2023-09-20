В «Газпром нефти» опровергли проблемы с возвратом валютной выручки

Глава «Газпром нефти» Дюков: у нас нет проблем с получением валютной выручки

В «Газпром нефти» опровергли трудности с возвратом в Россию валютной выручки от продажи нефти и нефтепродуктов. Об этом на полях Тюменского промышленно-энергетического форума заявил генеральный директор Александр Дюков, его слова приводит «Прайм».

«У нас нет такой проблемы. Всю выручку, которую мы получаем от продаж наших нефти и нефтепродуктов на экспорт, мы получаем в короткие сроки. В разных валютах», — сказал он.

При этом глава компании подчеркнул, что «Газпром нефть» не торгует в рупиях. «Мы используем в основном юани и рубли», — сказал Дюков, добавив, что компания практически ушла от расчетов в долларах и евро. Он также отметил, что «Газпром нефть» экспортирует нефть «в соответствии с теми квотами, которые доведены до нас министерством энергетики».

С сентября власти России продлили добровольное снижение объемов вывоза нефти за рубеж на 300 тысяч баррелей в сутки. Мера будет действовать до конца этого года, а параметры сокращения будут пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, данное решение направлено на стабилизацию мировых цен на сырье и согласуется с проводимой политикой стран — участниц ОПЕК+ по поддержанию баланса на глобальном энергорынке.

По мнению бывшего главы банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министра финансов в 1997-1999 годах Михаила Задорнова, накопление Россией рупий в индийских банках стало одним из основных факторов ослабления рубля: местные компании оплачивают рупиями российские поставки, однако вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования.