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15:29, 21 сентября 2023Россия

Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь Песков: прямую линию с Путиным ожидаем до конца года

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным ожидается до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», — ответил представитель Кремля на вопрос, определилась ли дата проведения мероприятия.

В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые президент страны ответил на 70 обращений. В 2022 году она не проводилась.

В апреле 2023 года Песков сообщал, что Кремль рассчитывает на проведение прямой линии в этом году, но сроки мероприятия еще не определены. 5 мая пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения прямой линии с Путиным в обозримой перспективе, заявил, что власти сообщат об этом своевременно.

Прямая линия — традиционный формат общения президента с россиянами, во время которого он несколько часов отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Впервые такая форма была опробована в 2001 году.

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    Никита Абрамов
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