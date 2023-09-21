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14:46, 21 сентября 2023Из жизни

Украденный с военной тренировочной базы танк нашли на свалке

Воры из Израиля угнали танк у военных и попытались сдать его на металлолом

Фото: Israeli Police / AP

В Израиле неизвестные угнали с военной базы танк и оставили его на свалке неподалеку. Об этом сообщает Associated Press.

20 сентября с тренировочной военной базы израильской армии недалеко от города Хайфа пропал танк Merkava 2. 65-тонная бронированная машина использовалась в ходе учений как статичный объект, на танке не было никакого боевого оборудования и снарядов. Merkava 2 уже давно был списан со службы. При этом доступ на учебный полигон открыт для публики, когда там не проходят тренировочные мероприятия.

Полиция нашла украденный танк примерно через сутки. Воры, по всей видимости, попытались сдать его на металлолом. Merkava 2 обнаружили на свалке неподалеку от полигона посреди индустриального мусора и заржавевших кусков металла. Правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых в краже.

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    Антонина Черташ
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