Взломщика застали за распитием бензина

В США задержали мужчину, который вломился в частный дом и начал пить бензин

В американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, вломившегося в частный дом преступника застали за распитием бензина. Об этом сообщает Komo News.

Утром в службу спасения позвонил мужчина и рассказал, что кто-то пытается проникнуть в дом, где в тот момент оставалась его 17-летняя дочь. Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли взломщика в гараже. Он сидел в машине владельца дома с канистрой бензина и молотком на коленях. Когда полицейские потребовали у нарушителя выйти из машины, он начал пить бензин.

Полицейские разбили окно автомобиля со стороны водителя и вытащили мужчину. Преступник попытался оказать сопротивление, но в итоге его задержали. Сотрудники пожарной службы оказали ему первую помощь.

После ареста взломщика полицейские нашли дочь владельца дома на втором этаже и проводили ее в безопасное место. Задержанного поместили в тюрьму. Его обвиняют во взломе.

Ранее сообщалось, что в американском муниципалитете Брэнфорд, штат Флорида, полуобнаженный преступник потерял штаны при попытке скрыться от полиции. Ему предъявили обвинение в неявке в суд и сопротивлении аресту без применения насилия в отношении полицейских.