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Преступник попытался скрыться от полицейских и потерял штаны

New York Post: преступник потерял штаны при попытке скрыться от полицейских
Джесс Лэмб

Джесс Лэмб. Фото: Suwanee County Sheriff's Office

В американском муниципалитете Брэнфорд, штат Флорида, полуобнаженный преступник потерял штаны при попытке скрыться от полиции. Об этом сообщает New York Post.

Полицейские приехали в частный дом после того, как им поступило сообщение о том, что мужчина отказывается уходить. Пока полицейские ехали, они узнали, что подозреваемый — 50-летний Джесс Лэмб, который находится в розыске из-за неявки в суд в 2021 году за вождение автомобиля без водительских прав.

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Прибыв на место, полицейские заметили, что Лэмб в одних шортах убегает с заднего двора в направлении реки. Сотрудники правоохранительных органов погнались за ним, но мужчина прыгнул в реку, подплыл к понтонной пристани и попытался спрятаться под ней.

Когда полицейские предложили ему сдаться, он согласился, но, выбравшись из-под пристани, направился в противоположном направлении. «Джесс сказал полицейским, что он сдается, но мы уже знаем, что ему нельзя верить, так как он пообещал, что появится в суде в 2021 году, и не появился», — сообщили в офисе шерифа.

Во время бегства преступник потерял шорты, но ему удалось добраться до другой пристани без одежды и спрятаться под ней. Следующие два часа полиция и подозреваемый «играли в прятки»: голова мужчины неожиданно появлялась из-под пристани и исчезала вновь, прежде чем его успевали схватить.

В конце концов Лэмб попытался прорваться к другой стороне реки, но был пойман полицейскими при содействии владельца пристани. Мужчину доставили в тюрьму. Ему предъявили обвинение в неявке в суд и сопротивлении аресту без применения насилия в отношении полицейских.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Петалума, штат Калифорния, вернулась домой и встретила там незнакомого обнаженного мужчину. По ее словам, взломщик был совершенно голым, на нем не было даже носков.

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Алиса Дмитриева
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