Женщина встретила дома незнакомого обнаженного мужчину

В Калифорнии полиция с собаками и вертолетом два часа разыскивала голого преступника

Жительница американского города Петалума, штат Калифорния, вернулась домой и встретила там незнакомого обнаженного мужчину. Об этом сообщает газета The Press Democrat.

По ее словам, взломщик был совершенно голым, на нем не было даже носков. Когда женщина открыла входную дверь, тот выскользнул на задний двор. После этого другой очевидец видел, как мужчина, на котором по-прежнему не было одежды, бежит по улице.

Полиция развернула охоту на преступника, в которых участвовали собаки-ищейки и вертолет. Обнаженного мужчину разыскивали более двух часов, но ему удалось скрыться. После наступления темноты поиски свернули.

Пострадавшая утверждает, что злоумышленник ничего не взял, однако некоторые вещи в ее доме оказались переставлены с места на место.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии задержана женщина, которая забралась в чужой дом и заснула там без одежды. Когда ее разбудили, она оделась, вышла на крыльцо и дождалась прибытия полиции. Ее подозревали в незаконном проникновении в помещение.