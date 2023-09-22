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18:42, 22 сентября 2023Силовые структуры

Взорвавший свой дом во время обыска россиянин попал под следствие

В Шебекино возбудили дело против мужчины, взорвавшего свой дом во время обыска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородской области следователи возбудили дело против 63-летнего местного жителя, взорвавшего свой дом во время обыска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Инцидент произошел в Шебекино. Полицейские пришли в дом мужчины, так как он являлся фигурантом уголовного дела. Пока силовики искали доказательства, мужчина прошел на кухню, открыл газовый вентиль и чиркнул спичкой.

Дом взорвался. Отмечается, что пострадали пять полицейских. Сейчас они в больнице, и их здоровью ничего не угрожает. Взрывателя также извлекли из-под завалов и госпитализировали.

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    Екатерина Власова
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