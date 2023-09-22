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11:05, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российские следователи предъявили обвинения еще 25 иностранным наемникам

СКР предъявил обвинения еще 25 иностранным наемникам из ВСУ

Фото: West Coast Surfer / Globallookpress.com

Российские следователи в ходе доклада председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину рассказали о расследовании уголовных дел в отношении иностранных наемников. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Telegram-канал СКР.

По данным следствия, удалось собрать доказательства и предъявить заочные обвинения еще 25 иностранным гражданам, воевавшим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них есть уроженцы Австралии, Австрии, Аргентины и Бельгии. Силовики ведут их розыск. Всего под уголовным преследованием находятся свыше 200 иностранных граждан.

Следователи получили сведения об участии в подготовке бойцов ВСУ инструкторами из Канады, Великобритании и США еще до начала СВО.

В ходе доклада главе СКР российские следователи рассказали о предъявленных заочных обвинениях двум украинским генералам.

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    Владимир Седов
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