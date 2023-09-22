Россиянам назвали поводы обратиться к врачу при хрусте в шее

Ортопед Левченко: если хруст в шее сопровождается болями, обратитесь к врачу

Хруст, который может сопровождать поворот головы, считается весьма распространенным явлением и обычно опасности для организма не представляет, однако в некоторых случаях все же стоит обратиться к врачу. Поводы проконсультироваться со специалистом в беседе с aif.ru назвала врач травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко.

Собеседница издания напомнила, что верхний отдел позвоночника состоит из семи позвонков, между которыми располагаются позвоночные диски, позволяющие шее двигаться гибко. Диски эти, по словам ортопеда, состоят из воды и коллагеновых волокон и имеют сложную структуру. Чаще всего хруст провоцирует изменение формы дисков, которое происходит при движениях шеи. Однако бывает и так, что хруст является сигналом о патологических процессах, на которые важно вовремя обратить внимание.

Среди возможных причин хруста в шее ортопед указала возраст, индивидуальные особенности анатомии шейного позвоночника, частое сидение за компьютером или с телефоном и перенесенные в прошлом травмы.

Левченко заметила, что в большинстве случаев хруст в шее не представляет угрозы для здоровья. Обратиться к специалисту стоит в том случае, если его сопровождают боль и дискомфорт или ощущение ограниченности движения. Постоянный хруст в шее — также тревожный синдром, по словам врача.

Оценивая многочисленные высказывания о том, что хруст в шее может быть связан с артритом и тем, что называют остеохондрозом, врач указала, что прямой связи между хрустом и развитием подобных патологических состояний ученые пока не обнаружили.

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