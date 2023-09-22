Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:04, 22 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали поводы обратиться к врачу при хрусте в шее

Ортопед Левченко: если хруст в шее сопровождается болями, обратитесь к врачу

Фото: Unsplash

Хруст, который может сопровождать поворот головы, считается весьма распространенным явлением и обычно опасности для организма не представляет, однако в некоторых случаях все же стоит обратиться к врачу. Поводы проконсультироваться со специалистом в беседе с aif.ru назвала врач травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко.

Собеседница издания напомнила, что верхний отдел позвоночника состоит из семи позвонков, между которыми располагаются позвоночные диски, позволяющие шее двигаться гибко. Диски эти, по словам ортопеда, состоят из воды и коллагеновых волокон и имеют сложную структуру. Чаще всего хруст провоцирует изменение формы дисков, которое происходит при движениях шеи. Однако бывает и так, что хруст является сигналом о патологических процессах, на которые важно вовремя обратить внимание.

Среди возможных причин хруста в шее ортопед указала возраст, индивидуальные особенности анатомии шейного позвоночника, частое сидение за компьютером или с телефоном и перенесенные в прошлом травмы.

Левченко заметила, что в большинстве случаев хруст в шее не представляет угрозы для здоровья. Обратиться к специалисту стоит в том случае, если его сопровождают боль и дискомфорт или ощущение ограниченности движения. Постоянный хруст в шее — также тревожный синдром, по словам врача.

Оценивая многочисленные высказывания о том, что хруст в шее может быть связан с артритом и тем, что называют остеохондрозом, врач указала, что прямой связи между хрустом и развитием подобных патологических состояний ученые пока не обнаружили.

Ранее россиянам назвали восполняющие водный баланс в организме продукты.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Рост тарифов на газ и свет объяснили

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Польшу уличили в заинтересованности в эскалации конфликта с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости