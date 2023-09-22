Россиянам назвали восполняющие водный баланс в организме продукты

Терапевт Наумов призвал есть кабачки и апельсины для восполнения водного баланса

Клинический фармаколог и терапевт Станислав Наумов призвал есть больше кабачков и апельсинов для восполнения водного баланса в организме. В беседе с «Лентой.ру» ректор Невинномысского медицинского института назвал и другие фрукты и овощи, насыщающие организм влагой.

Предупредить обезвоживание можно не только достаточным количеством жидкости (два — два с половиной литра в сутки), но и продуктами — фруктами и овощами, объяснил Наумов. По его словам, арбуз, дыня, грейпфрут, персик, ананас, клубника, апельсин и малина — рекордсмены по содержанию воды среди фруктов и ягод.

на 95 процентов состоит из воды клубника

«Если говорить про овощи, то на первом месте, конечно, стоит огурец и салат ромэн, в них также — 95 процентов воды, — отметил врач. — Много воды содержат кабачок, помидор, цветная капуста, салат айсберг, сельдерей, болгарский перец и шпинат. Из этих овощей и фруктов можно приготовить салаты, которые отлично восполнят водный баланс».

При обезвоживании организм теряет важные микроэлементы: кальций, калий и другие. Однако компенсировать их дефицит можно с помощью орехов и тыквенных семечек Станислав Наумов терапевт, клинический фармаколог

Наумов призвал не злоупотреблять солью, кофеином и алкоголем для предотвращения дефицита жидкости в организме. Он пояснил, что кофе действует на организм как мочегонное средство и способствует обезвоживанию. «Если вы выпили чашку кофе, нужно запить его минимум одним стаканом чистой воды, — объяснил врач. — То же самое и с алкоголем, который выводит воду и другие полезные микроэлементы».

Напоследок Наумов призвал отказываться от обработанных пищевых продуктов, например колбас, в жаркую погоду. По его словам, чтобы восстановить водно-солевой баланс в таких условиях, потребуется слишком много жидкости.

Ранее диетолог Ангелина Водолазкая перечислила доступные овощи для укрепления иммунитета. Среди прочего она посоветовала есть шпинат и морковь.