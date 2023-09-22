Умерла вторая жена Константина Райкина

В Азербайджане умерла актриса Алагез Салахова, вторая жена Константина Райкина

Умерла советская актриса Алагез Салахова. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Портал «kino-teatr.ru» уточняет, что 70-летняя артистка скончалась 19 сентября в Баку. Последнее время она проходила лечение за границей.

Актриса дебютировала на экранах в 1978 году, сыграв Севиль в драме студии «Азербайджанфильм» «Юбилей Данте»

Салахова была второй женой актера и режиссера Константина Райкина. Она происходила из творческой династии — ее бабушка Тамар Ханум была знаменитой певицей и танцовщицей, народной артисткой СССР, а ее отец — народный художник СССР Таир Салахов.