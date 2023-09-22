Глава МИД Польши рассказал о понесенных из-за Украины убытках

Глава МИД Польши Рау рассказал о понесенных страной убытках из-за помощи Украине

Польша первой пришла на помощь Украине, создала на своей территории важнейший военный центр для поставок оружия со всего мира, взяв на себя самое тяжелое бремя. Об этом в материале для Politico пишет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Глава МИД рассказал об убытках, понесенных Варшавой. По его словам, Польша предоставила Украине помощь, эквивалентную более трем процентам ВВП республики. «Почти в четыре раза больше, чем у богатой Германии, и почти в 10 раз больше, чем у США», — подчеркнул Рау.

Однако, указал министр, «оно того стоило», так как поддержка Киева отвечает национальным интересами страны. При этом Рау обратил внимание, что интересам страны также соответствует и помощь фермерам из восточных приграничных регионов, которые пострадали от поставок украинского зерна.

«Здесь нет абсолютно никакого противоречия. Поддержка Украины от вторжения России, защита наших граждан и защита их от несправедливой экономической конкуренции — и то, и другое одновременно служит интересам Польши», — отметил он, подчеркнув, что безопасность тех, кто приходит на помощь, также является приоритетом.

Глава МИД призвал справедливо распределять бремя помощи между «коалицией свободного мира». «У польского народа есть законная причина задаться вопросом, почему он должен дважды платить по счетам за помощь Украине, в то время как более богатые европейские общества все еще не желают брать на себя больше ответственности», — заключил он.

Ранее стало известно, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Опросы общественного мнения показали, что помощь Украине по-прежнему пользуется сильной поддержкой: около трех четвертей поляков желают принять беженцев.

«Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить», — указал Яцек Кухарчик, глава Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве.