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17:57, 23 сентября 2023Россия

В Запорожской области избрали губернатора

Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области

Фото: РИА Новости

Депутаты Запорожского законодательного собрания избрали Евгения Балицкого губернатором Запорожской области. Об этом новый губернатор сообщил в Telegram.

Новый глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, которые работали в дни выборов. По его словам, им принадлежит особая роль в этом процессе, так как они не побоялись работать в такой опасной обстановке.

«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют — за депутатов, за губернатора, за мэра, — не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово "ответственность" для меня является ключевым», — написал Балицкий.

В этот же день стало известно, что Владимир Сальдо официально избран на пост губернатора Херсонской области, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона. Сальдо принес присягу и вступил в должность.

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    Варвара Кошечкина
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