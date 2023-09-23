В Запорожской области избрали губернатора

Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области

Депутаты Запорожского законодательного собрания избрали Евгения Балицкого губернатором Запорожской области. Об этом новый губернатор сообщил в Telegram.

Новый глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, которые работали в дни выборов. По его словам, им принадлежит особая роль в этом процессе, так как они не побоялись работать в такой опасной обстановке.

«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют — за депутатов, за губернатора, за мэра, — не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово "ответственность" для меня является ключевым», — написал Балицкий.

В этот же день стало известно, что Владимир Сальдо официально избран на пост губернатора Херсонской области, до этого он занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора региона. Сальдо принес присягу и вступил в должность.