Украине предрекли дефицит стекла

Эксперты предрекли Украине дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук

Серьезный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре текущего года, так как рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом. Об этом написало украинское издание «Экономическая правда».

«В этом году украинские оконщики ожидают дефицит стекла в осенний период — в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60 процентов его поступает из Турции и Белоруссии», — сказано в статье.

Эксперты отметили, что украинские оконщики работают на 60-70 процентов своих мощностей, так как рынок столкнулся с несколькими негативными факторами.

Издание, ссылаясь на данные госслужбы статистики, пишет, что в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56 процентов по сравнению с 2021 годом — до 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Кроме того, цены на стекло выросли на 80 процентов. При этом, как указали специалисты, запрета на импорт продукции из Белоруссии нет.

В сентябре министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что оборонные расходы страны выросли в несколько раз. Он уточнил, что по сравнению с 2021 годом оборонные расходы Украины увеличились в шесть раз, а на Вооруженные силы страны — почти в десять раз.