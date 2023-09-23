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09:23, 23 сентября 2023Бывший СССР

В Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА заявил о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне

Фото: Svitlana Horieva / Anadolu Agency via Getty Images

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, территорию элеватора в Бериславском районе [города]», — заявил он.

Ранее на окраине населенного пункта Сивашское Херсонской области полицейские нашли схрон с пятью тротиловыми шашками. Их передали военнослужащим Вооруженных сил России.

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    Алевтина Запольская
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