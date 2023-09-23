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22:15, 23 сентября 2023Россия

Два человека пострадали во время пиротехнического шоу в Москве

Baza: во время пиротехнического шоу в Москве салют попал в мужчину и женщину

Кадр: Baza

Во время пиротехнического шоу в Москве пострадали два человека. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что шоу проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». В определенный момент несколько салютов полетели в сторону зрителей. По данным издания, одна из пушек, которая должна была стрелять вверх, наклонилась.

В результате салют попал одной из зрительниц в голову. Как рассказали очевидцы, у женщины загорелись волосы. Кроме того, пострадал мужчина. Пострадавшие ждали скорую помощь больше получаса, поскольку на мероприятии ее не оказалось. Женщину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ожогами головы и шеи. У мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог.

Ранее в поселке Селенгинск в Бурятии во время празднования Дня Победы петарда попала в толпу людей. В результате пострадали женщина и несколько детей.

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    Марина Совина
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