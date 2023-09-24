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17:50, 24 сентября 2023Россия

В крупном ДТП в российском регионе пострадали 17 человек

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области составило 17 человек

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области утром 24 сентября произошло крупное ДТП, в котором, по последним данным, пострадали 17 человек, информирует РИА Новости.

Около села Шелокша Кстовского района на трассе М-7 столкнулись автобус и грузовик. Предварительно, фура выехала на встречку.

По данным Минздрава региона, из 17 пострадавших девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу, в том числе пятеро — в тяжелом состоянии. Трое человек в результате аварии не выжили.

Ранее в сентябре в Амурской области семь человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса. По данным МВД, к ДТП привели действия водителя микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя следовавшими по ней грузовиками.

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    Антон Похиляк
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