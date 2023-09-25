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02:02, 25 сентября 2023Культура

Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Снимавшаяся в «Глухаре» Актриса Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни
Ангелина Ноздрина

Ангелина Ноздрина. Фото: Александр Чупин / «ВКонтакте»

Член Союза театральных деятелей России Александр Чупин сообщил, что актриса театра и кино Ангелина Ноздрина умерла на 66-м году жизни. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чупин сообщил, что актриса скончалась спустя более года после смерти ее мужа — заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Двенадцатого сентября Ноздрина встретила 65-летний юбилей. Причина смерти актрисы не указывается.

Актриса родилась в Душанбе в 1958 году, окончила Таджикский государственный институт искусств. Вместе с супругом она играла в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска, с 2000 работала в Вологодском драматическом театре. Ноздрина известна по сериалам «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

Ранее умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева. По предварительным данным, она скончалась от сердечной недостаточности.

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    Марина Совина
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