Умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева

Актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева умерла на 93 году жизни

Советская актриса Нина Беляева умерла на 93 году жизни, об этом сообщают «Известия».

Артистка скончалась в возрасте 92 лет в четверг, 21 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Известная по роли Поварихи из фильма «Сказка о царе Салтане», Беляева ушла из жизни в своей квартире в доме на Ракетном бульваре, ее тело обнаружил брат Анатолий, которой проживает вместе с ней.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Коммунист», «Свет далекой звезды», «Шли солдаты…», «Яблоко раздора» и других.

18 сентября умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова, известная своими ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Забытая мелодия для флейты».

