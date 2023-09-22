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05:22, 22 сентября 2023Культура

Умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева

Актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева умерла на 93 году жизни
Нина Беляева

Нина Беляева. Фото: kino-teatr.ru

Советская актриса Нина Беляева умерла на 93 году жизни, об этом сообщают «Известия».

Артистка скончалась в возрасте 92 лет в четверг, 21 сентября. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Известная по роли Поварихи из фильма «Сказка о царе Салтане», Беляева ушла из жизни в своей квартире в доме на Ракетном бульваре, ее тело обнаружил брат Анатолий, которой проживает вместе с ней.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Коммунист», «Свет далекой звезды», «Шли солдаты…», «Яблоко раздора» и других.

18 сентября умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова, известная своими ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Забытая мелодия для флейты».

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    Марина Совина
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