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12:18, 19 сентября 2023Культура

Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Кадр: фильм «Вам и не снилось»

Умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова, известная своими ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Забытая мелодия для флейты». Об этом сообщается на сайте агрегатора «Кино-театр.ру».

Известно, что артистка ушла из жизни в понедельник, 18 сентября, о причинах смерти Майковой не сообщается. Актриса скончалась в США, где проживала с конца 1980-х.

В 1980 году Любовь Майкова окончила ГИТИС. С 1986-го на протяжении трех лет выступала на сцене театра «Малая Драматическая Труппа», а также являлась основателем этого культурного учреждения. Артистка принимала участие в таких постановках, как «Ричард III», «Снежная королева» и многих других.

Дебют артистки в кино состоялся в 1980-м. Известность Майковой принесли роли в фильмах «Вам и не снилось», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

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    Анастасия Астахова
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