Россиянка попыталась задушить внука из-за плача и получила десять лет колонии

В Пензе осудили на 10 лет бабушку, пытавшуюся задушить 10-месячного внука

В Пензе суд приговорил к десяти годам лишения свободы 45-летнюю местную жительницу, пытавшуюся задушить десятимесячного внука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признан виновной по статье о покушении на малолетнего. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 25 марта пьяная фигурантка разозлилась, что младенец кричит и плачет. Она решила лишить его жизни, а его матери сказать, что он просто задохнулся во сне. Бабушка зажала ногами шею мальчика и начала сдавливать. В этот момент в комнату зашла мать ребенка. Она остановила родственницу и спасла сына.

Отмечается, что ранее осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и мошенничество в сфере кредитования.