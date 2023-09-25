Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»

Посол Барбин: Дания боится расследования с Россией подрыва «Северных потоков»

Посол России в Дании Владимир Барбин назвал наиболее вероятную причину, по которой Копенгаген боится проводить совместное с Москвой расследование терактов на «Северных потоках». По его словам, королевство опасается, что таким образом Россия может выяснить те или иные обстоятельства, которые могут навредить датско-американскому сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что между двумя странами отсутствует какое-либо взаимодействие по расследованию терактов на газопроводах. Он пояснил, что Дания не выполняет запросов России якобы из-за опасений поставить под угрозу свою национальную безопасность.

Ранее Барбин рассказал, что Дания не только не согласилась проводить совместное расследование с Россией о подрыве «Северных потоков», но и отказала ей в исполнении большинства запросов о правовой помощи по данному делу.