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07:07, 25 сентября 2023Россия

Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»

Посол Барбин: Дания боится расследования с Россией подрыва «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Посол России в Дании Владимир Барбин назвал наиболее вероятную причину, по которой Копенгаген боится проводить совместное с Москвой расследование терактов на «Северных потоках». По его словам, королевство опасается, что таким образом Россия может выяснить те или иные обстоятельства, которые могут навредить датско-американскому сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что между двумя странами отсутствует какое-либо взаимодействие по расследованию терактов на газопроводах. Он пояснил, что Дания не выполняет запросов России якобы из-за опасений поставить под угрозу свою национальную безопасность.

Ранее Барбин рассказал, что Дания не только не согласилась проводить совместное расследование с Россией о подрыве «Северных потоков», но и отказала ей в исполнении большинства запросов о правовой помощи по данному делу.

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    Марина Совина
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